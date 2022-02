PSG-Rennes 1-0, Mbappè regala i tre punti a Pochettino: gol vittoria nel recupero

Vittoria in extremis per il Paris Saint-Germain contro il Rennes, nel match valido per la 24a giornata di Ligue 1

⚽️

Il Paris Saint-Germain guadagna la quarta vittoria consecutiva. I parigini vincono in extremis contro il Rennes, nella gara valida per la 24a giornata di Ligue 1.

Prima occasione per il Rennes con Santamaria, ma il tiro del centrocampista rossonero termina di poco a lato. Paris Saint-Germain che gestisce il pallino del gioco ma non riesce a sfondare in avanti, prima conclusione pericolosa per i parigini è firmata da Mbappe, che scheggia il palo alla destra dell'estremo difensore ospite.

Nella ripresa il copione è lo stesso del primo tempo. Al minuto 65 Kylian Mbappè trova la rete del vantaggio ma il VAR annulla per fuorigioco, nulla da fare per il bomber francese. Nel finale girandola di cambi per il PSG, dentro Icardi e Kehrer. I parigini ci provano con Messi e Di Maria ma la difesa del Rennes è ordinata e difende bene. Nel quarto dei sei minuti di recupero, concessi dall'arbitro Bastien, è ancora una volta il numero 7 dei parigini a togliere le castagne dal fuoco per Pochettino. Mbappè riceve un passaggio illuminante da Lionel Messi e fulmina il portiere ospite per il vantaggio del PSG.