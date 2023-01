PSG-Reims, Galtier ritrova Marco Verratti: le probabili formazioni

PSG-Reims è in programma alle ore 20:45 al Parco dei Principi

Mediagol ⚽️

A caccia dei tre punti. Alle ore 20:45, al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain affronterà il Reims con l'obiettivo di allungare in vetta dopo il pareggio ottenuto dal Lens sul campo del Troyes. Quarantasette i punti conquistati fin qui da Lionel Messi e compagni, attualmente a +2 dalla seconda della classe. Frutto di quindici successi, due pareggi ed altrettanti ko. Occupa l'undicesimo posto della classifica di Ligue 1 - invece - il Reims, a quota venticinque punti. Appena cinque le vittorie per la squadra di Still, dieci i pareggi e quattro le sconfitte.

In occasione del match valevole per la ventesima giornata del massimo campionato francese, la prima del girone di ritorno, Galtier ritrova Marco Verratti, guarito dall'infortunio muscolare. Unici assenti gli infortunati Mukiele e Kimpembè, entrambi vicini al rientro. Mentre Still dovrà rinunciare a Holm, alle prese con un infortunio al ginocchio. Out anche Florent Duparchy, Bradley Locko, Kaj Sierhuis e Nathanaël Mbuku.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Nel 4-3-1-2 di Galtier, davanti a Donnarumma, Marquinhos e Sergio Ramos comporranno con ogni probabilità il tandem di centrali difensivi; Hakimi e Bernat esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Verratti in un centrocampo completato da Vitinha e Danilo Pereira. Neymar sulla trequarti con Mbappé e Messi in attacco.

Reims in campo con il 4-2-3-1: Diouf tra i pali, Agbadou e Abdelhamid al centro della difesa, mentre Foket e Busi agiranno da esterni bassi rispettivamente a destra e a sinistra. A centrocampo, spazio a Munetsi e Matusiwa. Ito e Flips saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà Zeneli il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Balogun.

Ecco le probabili formazioni del match tra Psg e Reims:

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Verratti, Danilo Pereira; Neymar; Mbappe, Messi

REIMS (4-2-3-1): Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, Busi; Munetsi, Matusiwa; Ito, Zeneli, Flips; Balogun

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La sfida PSG-Reims verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.