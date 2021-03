PSG, Pochettino: “Non siamo condizionati dagli infortuni. Verratti e Di Maria? Rispondo così”

Il PSG sul velluto in Coppa di Francia: 3-0 in casa del Brest che qualifica i parigini agli ottavi della competizione.

Il tecnico dei francesi, Mauricio Pochettino, è soddisfatto per l’andamento della propria squadra che mercoledì sfiderà il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Le dichiarazioni del tecnico argentino in vista della sfida ai blaugrana.

“Sono qui da due mesi ma mi sono reso conto che in Francia c’era una paura terribile nell’avvicinarsi ad alcune partite. Abbiamo un piano e non siamo condizionati dagli infortuni. Seguiremo questo piano. Verratti? Il calcio è un gioco collettivo, anche se le individualità sono importanti. Marco è una parte importante del nostro gruppo. Ciò che è fondamentale è mettere queste individualità al servizio della squadra. Saremo ancora più forti nelle prossime partite. Di Maria? Ci sono ancora pochi giorni per prendere una decisione, ma sono contento che Angel abbia giocato di nuovo oggi. Non giocava dalla partita col Marsiglia, quando si era infortunato, ed è un bene che sia tornato”.