PSG, Pochettino: “Donnarumma dice ‘o me o Navas’? Meglio parlarne faccia a faccia”

Avere in rosa due portieri di grande caratura europea quali Donnarumma e Navas è un vanto ma anche un problema per il Paris Saint-Germain

"Donnarumma dice che la società dovrà fare una scelta in merito? Non so cosa ha detto Gigio. Non ho sentito, preferisco parlare direttamente con i giocatori perché ci sono sempre delle sfumature. Ma in ogni caso deciderà la società. Il club sa cosa è meglio per tutti: l'estate scorsa hanno preso Donnarumma con Navas, Rico, Letellier e altri giovani già in rosa. Poi ognuno ha la sua opinione: è possibile che non cambi nulla ma potrebbe anche cambiare qualcosa"