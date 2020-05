Psg, Paredes e la Juventus: “Nel 2011 sono stato contattato dai bianconeri. Vi dico perché rifiutai”

Leandro Paredes si racconta.

Il centrocampista ex Roma, attualmente al Paris-Saint Germain, ha parlato ai microfoni di TNT Sport di un interessante retroscena legato alla Juventus, che ben 9 anni fa voleva portarlo in quel di Torino: “Nel 2011 un dirigente della Juventus mi voleva comprare e mi ha detto che mi avrebbe preso solo per fare il vice di Pirlo, il mio agente disse che erano pazzi e rimasi al Boca Juniors. Mio padre mi ha sempre detto che sarei finito a giocare mediano davanti alla difesa. Io gli dicevo che era pazzo. Anche il mio agente pensava non potessi giocare lì. A Empoli, dopo aver esordito col Napoli, l’allenatore mi disse che da ‘numero 5’ gli ero piaciuto. Io mi trovai bene e non mi spostai più da quella posizione. Lo stesso dirigente della Juventus lo ritrovai allo Zenit. A volte rideva perché mi voleva per tre anni di fila e io non ci sono mai andato”.