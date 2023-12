PSG-Nantes, probabili formazioni: Luis Enrique sfida Gourvennec

Questa sera i campioni in carica del Paris Saint-Germain ospiteranno il Nantes al Parco dei Principi in Ligue 1. I padroni di casa sono imbattuti da nove partite in campionato, registrando otto vittorie e 1 pareggio. Nella partita precedente, gli uomini di Luis Enrique si sono imposti con il risultato di 2-0 sul Le Havre grazie ai gol di Kylian Mbappé e Vitinha.

Il PSG ha segnato 36 gol complessivi in questo avvio di stagione. Si tratta di un vero e proprio record del massimo campionato francese. Sebbene sia a quattro punti di vantaggio dal Nizza, secondo in classifica, il PSG ha raccolto cinque punti in meno dopo 14 partite di Ligue 1 rispetto al 2022-23.

COME ARRIVA IL NANTES

Il Nantes è all'ottavo posto in classifica, attualmente con 18 punti, sei in più di quelli accumulati in questa stessa fase della Ligue 1 2022-23. Gli uomini di Jocelyn Gourvennec hanno guadagnato quattro punti in casa finora in questa stagione quando ha segnato o subito il primo gol di una partita. La Maison Jaune ha subito il secondo maggior numero di gol in Ligue 1 finora (23).