PSG-Montpellier, Paredes alla vigilia: “Messi qui sarebbe un sogno, sono sicuro che Leonardo…”

“Vogliamo tutti giocare al fianco di Leo Messi”.

Ha esordito così Leandro Paredes, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Montpellier – anticipo di Ligue 1-, in programma venerdì 22 gennaio alle ore 21.00, al ‘Parco dei Principi’. Tra i tanti temi trattati, il centrocampista argentino, ha parlato della possibilità di vedere Messi all’ombra della Torre Eiffel: “È naturale che tutti vogliamo avere un giocatore del genere nella nostra squadra. Ma questo tipo di decisioni spettano al club e alla direzione sportiva, quindi Leonardo e il nostro presidente devono convincerlo per portarlo in squadra. Sarebbe bello averlo qui”.

Da poco accostato all’Inter – nell’ambito di un possibile scambio con Eriksen -, il classe ’94, che ha assicurato che il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo proverà a convincerlo a firmare la prossima stagione, si è soffermato anche sul suo futuro, dicendosi felice e voglioso di continuare la avventura in quel di Parigi: “So che si è detto molto sul mio futuro in queste settimane, ma io qui sono felice, ho dei compagni di squadra straordinari e un ottimo allenatore. Spero di restare a Parigi per molti anni ancora”, ha concluso Paredes.