PSG, Messi è negativo: ora la Pulga può tornare in Francia

Il sette volte Pallone d'Oro era rimasto in Argentina dopo essere risultato positivo al Covid-19

Lionel Messi è guarito dal Covid. La notizia giunge dall'argentina, dove i media locali hanno immortalato la Pulga mentre era in partenza verso la Francia. L'ex Barcellona era risultato positivo lo scorso 2 gennaio mentre si trovava in argentina, dove aveva trascorso le festività natalizie con la famiglia. Oggi, Messi, ha ricevuto il via libera per il suo ritorno a Parigi.