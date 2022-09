Psg, Mbappé un problema nello spogliatoio? Compagni stanchi dell’ex Monaco

Oltre al già famoso problema tra Neymar e Kylian Mbappé da sempre dichiarato come un rapporto non idilliaco, oggi si segnalano ulteriori crepe all'interno dello spogliatoio del Paris Saint-Germain decisamente contro il fuoriclasse francese. A raccontarlo il quotidiano El Confidencial, secondo cui l'ex Monaco sarebbe definito un "bambino capriccioso che condiziona le decisioni sportive del club". Situazione che afferma un clima teso in casa Psg, in cui si rischia una spaccatura insanabile tra il contratto di Mbappè affiancato dal suo atteggiamento ed il resto del gruppo capeggiato dal numero 10 brasiliano e Lionel Messi.