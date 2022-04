PSG-Marsiglia, probabili formazioni: Pochettino con Messi e Neymar. Sampaoli…

Paris Saint Germain e Marsiglia si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Quasi tutto pronto per Paris Saint Germain-Marsiglia. Il match - valido per la trentaduesima giornata del campionato di Ligue 1 - è in programma alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi.

L’ennesimo atto di una delle maggiori rivalità del calcio mondiale sta per andare in scena. La squadra di Pochettino deve ancora del tutto smaltire l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid di Ancelotti agli ottavi di finale e sta cercando di ritrovare brillantezza e serenità dopo un periodo tangibilmente turbolento. Messi e compagni sono reduci dai due successi contro Lorient e Clermon in cui hanno realizzato la bellezza di undici reti, incassandone solamente due.

Il Marsiglia di Jorge Sampaoli ha, invece, staccato lo scorso giovedì il pass per le semifinali della Conference League in cui affronterà il Feyenoord in un doppio confronto per decretare la prima finalista che andrà poi a sfidare la vincente di Roma-Leicester. In campionato, il team francese è attualmente al secondo posto proprio alle spalle dell'irraggiungibile PSG e Payet&C0.vanno a caccia di punti che avvicinerebbero il Marsiglia alla qualificazione alla prossima Champions League. In Ligue 1, la compagine di Sampaoli non perde dal lontano 6 marzo scorso in cui fu sconfitta di misura in casa contro il Monaco.

Di seguito, le probabili formazioni della partita e dove vedere il match in tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, I. Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Lopez; Saliba, Kamara, Caleta-Car; Under, Rongier, P. Gueye, Gerson; Guendouzi, Payet; Bakambu.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Paris Saint Germain-Marsiglia verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.