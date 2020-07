PSG-Lione, Verratti: “Non pensiamo all’Atalanta. Pensiamo solo alla finale di domani”

Il PSG è pronto per affrontare il Lione in finale della Coppa di Lega.

Domani sera sul campo dello Stade de France andrà in scena la sfida tra il PSG e il Lione valida per la Coupe de la Ligue: il club parigino, dopo essersi assicurato la Ligue 1, avrà intenzione di conquistare il secondo titolo stagionale per poi concentrarsi alla Champions League e puntare addirittura a raggiungere il Triplete.

Davanti alla squadra guidata da Neymar ci sarà l’Atalanta, che ha tutte le carte in regola per poter passare il turno e raggiungere la semifinale della competizione. Al PSG mancherà anche uno dei giocatori chiave e più importanti, ossia Kylian Mbappé, recentemente infortunatosi alla caviglia dopo un brutto infortunio.

Alla vigila della gara contro il Lione il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, ha però dichiarato che la squadra non sta pensando alla sfida contro la Dea al fine di concentrarsi esclusivamente alla finale di coppa:

“Non pensiamo all’Atalanta, la partita più importante è quella di domani. Non stiamo pensando ancora a quella partita, il match più importante è quello di domani. Siamo felici di giocare contro il Lione, loro sono un’ottima squadra. Mbappé? Abbiamo pensato a lui quando abbiamo alzato il trofeo, ma gli infortuni fanno parte del giocatore. Ci mancherà? Un giocatore come lui mancherebbe a chiunque“.