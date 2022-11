Psg, l’ex Pochettino: “Tutto su Mbappè, Neymar e Messi. Al Khelaifi? Buon rapporto”

Parola a Mauricio Pochettino . Il tecnico ex Psg e Tottenham , oltre ad essere riconosciuto per aver trascinato gli Spurs nel 2019 alla prestigiosa finale di Champions League , ed essere stato eliminato sulla panchina del club francese, agli ottavi della massima competizione europea lo scorso anno dal Real Madrid , rappresenta ben altro in termini prettamente filosofici. Le squadre del mister argentino, in campo è evidente che come idea principale abbiano quella di prendere il comando in ogni partita, su ogni terreno di gioco e contro qualsiasi avversario. Nella giornata di oggi il nativo di Murphy, ha rilasciato un intervista ai microfoni di AS.com sulle sue esperienze passate. Di seguito le sue parole:

"Sono stato fortunato perché ho potuto vivere il palcoscenico più mediatico del PSG, soprattutto grazie a giocatori come Mbappé, Neymar e anche all'arrivo di Messi. È stata una grande esperienza come allenatore, anche a livello umano, poter condividere un anno con queste stelle. Il calcio appartiene a loro. Quando ero piccolo andavo a vedere Maradona. A questi giocatori, compreso Cristiano Ronaldo, appartiene il calcio. Noi come allenatori siamo incaricati di gestirli. Per loro c'è una legge diversa. È stata una grande esperienza e ne siamo usciti più forti come persone a tutti i livelli. Cosa è rimasto in sospeso con Al Khelaifi? Un paio di libri (ride). Ero con lui in Qatar, guardavo le partite, abbiamo un buon rapporto. Potremmo avere idee diverse professionalmente, ma questo non influenza i rapporti personali. Conoscevo l'obiettivo che avevo prima di firmare col PSG".