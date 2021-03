Psg, Leonardo ottimista sul rinnovo di Mbappé: “Ultime prestazioni straripanti. Sono fiducioso”

Il Psg sta lottando in Ligue 1 per conquistare l’ennesimo scudetto, ed è una tra le candidate alla vittoria della Champions League.

PSG, Neymar verso il rinnovo: l’accordo con i parigini e l’opzione Barcellona. Le ultime

La squadra francese è una delle più talentuose d’ Europa, ma nei prossimi mesi dovrà fare i conti con i rinnovi dei giocatori più importanti. I due nomi più grossi sono senza dubbio quelli di Neymar e Mbappe, ma da alcune indiscrezioni che arrivano da Parigi i piani dirigenziali sarebbero fiduciosi sui rinnovi.

Dopo la vittoria maturata contro il Lione per 4-2, il Psg è tornato in testa alla classifica scavalcando il Lille, e nel post partita Leonardo avrebbe espresso il proprio ottimismo sul rinnovo di Mbappe: “Le sue ultime prestazioni sono state incredibili . Non è ancora arrivato il giorno in cui dovremo parlare del suo contratto, aspettiamo il momento in cui avremo un quadro più chiaro. In generale, i giocatori vogliono rimanere al PSG“.