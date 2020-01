Psg, Leonardo confessa: “Mai pensato di cedere Cavani, ecco cosa è successo”

Leonardo conferma la permanenza di Edinso Cavani.

Il direttore sportivo del Psg è intervenuto durante la conferenza stampa del tecnico Tuchel nella quale ha commentato la situazione legata all’attaccante uruguaiano che non si muoverà da Parigi fino a giugno. “El Matador” è stato cercato insistentemente dall’Atletico Madrid, ma il club spagnolo non si è accordato con quello transalpino che perderà il sudamericano a parametro zero.

“Non siamo arrivati a un accordo. Noi non abbiamo mai pensato di cedere Cavani, ma a un certo punto abbiamo analizzato le offerte ricevute. Cavani sarà a disposizione del PSG fino a giugno. Sei anni e mezzo in un club non possono essere cancellati da una settimana di trattative”.

