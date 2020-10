PSG, Kean snobba la Juventus: “I bianconeri mi hanno cercato, ecco perchè ho scelto i parigini”

“Mi ha dato sicuramente grandissima emozione, mi aspetto di imparare tanto da questa bellissima esperienza e di portare tanti risultati a casa. Sono giovane, posso sempre imparare, mi piace farlo accanto a grandi attaccanti. Imparerò dalla loro esperienza, dal modo in cui giocano. Non mi è dispiaciuto lasciare il calcio inglese, la cosa non mi è toccato tanto, sono andato in Francia per imparare. “Lo striscione dei tifosi dell’Everton per me? Appena l’ho visto è stato emozionante perché non me l’aspettavo. È stato davvero emozionante. È assolutamente vero che potevo tornare alla Juve, ma la decisione è stata presa con la mia famiglia e ora mi trovo a giocare nel calcio francese. Non è la prima volta per me a Parigi: c’ero già stato ed ho anche dei parenti che sono lì”.