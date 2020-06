PSG, Herrera tesse le lodi di Icardi: “Tra i migliori attaccanti in circolazione, è una bestia”

Ander Herrera elogia Mauro Icardi.

In appena metà stagione, l’attaccante argentino è riuscito a convincere il PSG a rinnovare il prestito ed acquistarlo a titolo definitivo: la settimana scorsa, il club parigino ha trovato e formalizzato l’accordo con l’Inter, ufficializzando l’acquisto di Icardi a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Icardi al PSG: il comunicato

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di AS, Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha elogiato la qualità di Icardi, mostrando la sua gioia per il suo riscatto. Queste le sue dichiarazioni:

“Il riscatto di Icardi è una grande notizia per noi, il PSG si è assicurato uno dei tre migliori attaccanti in circolazione per i prossimi sei-sette anni. Mauro ha segnato tanti gol qui, si è adattato rapidamente al campionato francese. In area è una bestia, fuori è concreto e intelligente perché conosce i suoi pregi e anche i suoi difetti“.