PSG, gli obiettivi di Neymar: “Voglio vincere la Champions e la Copa América”

Gli obiettivi di Neymar.

Dopo i due infortuni subiti all’inizio dell’anno, il fenomeno brasiliano è ritornato in campo e in soltanto dieci partite con la maglia del PSG ha collezionato otto reti e quattro assist, ed è pronto a prendere in mano la sua squadra per trascinarla verso il raggiungimento degli obiettivi stagionali: tra questi vi sono certamente la vittoria della Ligue 1 e della tanto ambita Champions League.

Intervenuto ai microfoni di Globoesporte, Neymar ha manifestato la sua voglia di vincere tutto sia con il PSG sia con il Brasile, che quest’estate sarà impegnato nella Copa America: “Il mio obiettivo per il 2020 è vincere tutto quello che posso col PSG e con il Brasile. Voglio affrontare nuove sfide, conquistare la finale di Champions e vincere la Copa América. Questi sono i miei obiettivi“.