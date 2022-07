Psg, Galtier traccia la via: i top chiamati al rientro anticipato, Messi e Neymar…

Vacanze ridotte per i giocatori del Paris Saint Germain , chiamati al rigore sotto la guida del nuovo tecnico, Christophe Galtier , ex tecnico di Nizza e Lille , capace di alzare il titolo di campioni di Francia proprio con quest'ultimi nella stagione 2020/2021, strappando il trofeo proprio ai parigini di cui adesso è allenatore.

Il mister di origini marsigliesi si è presentato ai microfoni della conferenza stampa di presentazione del club del patron Al-Khelaïfi , molto determinato e convinto delle sue idee e sul tipo di approccio da attuare nei confronti del gruppo squadra composto da Messi e compagni. La presenze di tante stelle all'interno dello spogliatoio dei Les Parisiens non agevola di certo, specialmente sul piano di disponibilità ed attitudine al lavoro, oltre che al sacrosanto rispetto delle regole quotidiane. Tutti fattori richiesti espressamente dalla nuova guida tecnica, intenzionata a voltare totalmente pagina rispetto alle vecchie gestioni decisamente più blande, come quella di Mauricio Pochettino , terminata qualche giorno fa con l'esonero dell'argentino.

Le basi di questo nuovo progetto sono già state poste, a partire dal ritiro estivo, che è già iniziato anticipatamente anche per i top player del club, a cui spettavano ulteriori giorni di vacanza, ma in seguito alle esigenti richieste di Galtier, anche Neymar, Navas, Donnarumma e lo stesso Lionel Messi hanno già fatto ritorno in quel di Parigi per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.