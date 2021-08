PSG, è già Messi-mania: maglie esaurite, l’incasso è da record

La maglia numero 30 di Messi è terminata in un solo giorno, con un guadagno di 30 milioni di euro per il club

Da settimane, il suo trasferimento, ha catalizzato l'attenzione di tutto il mondo del calcio. Stiamo parlando di Lionel Messi che, ancora prima del suo arrivo sotto la Torre Eiffel, ha acceso l'entusiasmo dei tifosi transalpini: a Parigi, infatti, è già Messi-mania. Sono migliaia i supporters del PSG che negli ultimi giorni hanno preso d'assalto lo store ufficiale del club per provare ad accaparrarsi la maglia numero 30 dell'ex blaugrana. Secondo quanto riportato da "Olè", infatti, la casacca dell'argentino è andata sold out in appena 20 ore .

Tutti i modelli, sia per uomo sia per donna, sono terminati in un solo giorno, con un incasso di 30 milioni di euro. Un inizio da record per la "Pulga", approdato a Parigi appena due giorni fa per iniziare la sua nuova avventura in terra francese