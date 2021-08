Psg, domani la presentazione di Messi: affittata la Tour Eiffel per l’occasione

Lionel Messi sta per iniziare la sua nuova avventura in Francia: affittata la Tour Eiffel per la conferenza stampa di presentazione

Messi ad un passo dal PSG.

Nonostante le smentite arrivate durante la conferenza di addio al Barcellona, la tanto attesa fumata bianca per l'approdo di Messi al PSG, è già avvenuta nelle scorse ore. L'argentino, infatti, già nella giornata di oggi è atteso a Parigi per apporre la firma che lo legherà al club transalpino e che sancirà l'inizio della sua nuova avventura in terra francese.

A riportarlo è il Mundo Deportivo, secondo cui, sarebbe stata confermata la presentazione di domani alla Tour Eiffel: affittata dal club proprio per l'occasione. Per l’esordio con la nuova maglia, invece, sarà necessario attendere la fine di agosto. Il giocatore, dopo le vacanze, dovrà rimettersi in forma e la data buona potrebbe essere il 29 agosto: giorno di Reims-Psg.