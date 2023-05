PSG-Ajaccio, probabili formazioni: dubbio Messi per Galtier, c’è Hakimi

Reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque, il PSG dovrà lottare fino alla fine per guadagnarsi la palma di campione di Francia. Nell'ultimo mese i parigini hanno in parte dilapidato il vantaggio acquisito nel corso della prima parte del girone d'andata, che in caso di vittoria oggi diventerebbe +6. Il tecnico Galtier non potrà contare, con molta probabilità, sull'apporto di Lionel Messi. L'argentino è stato sospeso per via di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, il club di Al-Khelaifi l’avrebbe “graziato”, permettendogli di tornare ad allenarsi. Assenti anche gli infortunati Kimpembe, Mendes, Pembele, Mukiele e Neymar.