Paris SG-Marsiglia 2-1, Neymar e Mbappé firmano il successo. Brivido VAR sul finale

Neymar, Mbappé, Messi e soprattutto il VAR sono stati i protagonisti di PSG-Marsiglia. Gara tesa in Ligue 1 ma vinta da Pochettino

Paris Saint Germain-Marsiglia rappresenta una delle maggiori rivalità del calcio mondiale, probabilmente la partita più sentita in Francia. Il match, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Ligue 1 ed in programma alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi, è stato vinto dalla formazione di Pochettino che però non ha certo sudato.