Paris Saint Germain, ufficiale il rinnovo di Ángel Di Maria: il comunicato del club francese

Il Paris Saint Germain, reduce dal passaggio al turno successivo di Champions League ai danni del Barcellona, ha ufficializzato il rinnovo di contratto dell’esterno offensivo argentino Ángel Di Maria. L’ex Real Madrid veste la maglia della Capitale francese dalla stagione 2015\2016: sono infatti ben 163 le partite impreziosite da cinquanta reti. Mauricio Pochettino potrà dunque contare su un reparto offensivo stellare anche per la prossima stagione agonistica, con la suggestione mai doma di portare anche a Parigi il numero 10 blaugrana, Lionel Messi. Di seguito, la nota ufficiale del club.

“Il Paris Saint-Germain è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Angel Di Maria per una stagione supplementare, con un opzione per un anno in più. A 33 anni, l’attaccante argentino è quindi legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022“.

