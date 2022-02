Paris Saint-Germain, si punta l’ex Juventus Pogba in scadenza col Manchester United

Il Paris Saint Germain fiuta il colpo Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto. L'ex Juventus può partire a parametro zero

Il Paris Saint-Germain, dopo un'estate condita da colpi di calciomercato sensazionali, è pronto a ricominciare a "rubare" i migliori talenti alle squadre concorrenti in Europa. L'idea sarebbe quella di sfruttare la stessa formula vincente che ha permesso ai parigini di accaparrarsi campioni come Messi, Sergio Ramos e Wjinaldum: acquistarli a parametro zero in modo da "raggirare" il fair play finanziario.