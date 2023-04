Nizza-PSG, probabili formazioni: Galtier col tandem Messi-Mbappé, 4-3-3 per Digard

Questa sera, sabato 8 aprile, torna in campo la Ligue 1. Nell’anticipo di oggi andrà in scena big match della 30ª giornata di campionato tra Nizza e PSG, in programma alle 21:00 dall’Allianz Riviera. I parigini, reduci dalle sconfitte contro Rennes e Lioni e dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, puntano a rispondere alla vittoria di misura del Lens ormai tre lunghezze dalla vetta. Gli ultimi risultati maturati dalla squadra, infatti, rischiano di compromettere un campionato - fino ad ora - mai in discussione ma pur sempre aperto.