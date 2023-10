Nizza-Olympique Marsiglia, probabili formazioni: Farioli sfida Gattuso

Le probabili formazioni della sfida tra Nizza e Olympique Marsiglia in programma questa sera alle 21.00.

Il Nizza spera di risalire al 1° posto della classifica mentre l'OM cercherà di rientrare in corsa per il podio. I padroni di casa sono attualmente imbattuti, mentre la formazione ospite non ha vinto una sola trasferta in questa stagione in tutte le competizioni. L'OM ha, inoltre, subito almeno 2 gol in 4 delle ultime 5 trasferte.

COME ARRIVA IL NIZZA — Con 16 punti acquisiti durante le prime 8 partite giocate in questa stagione, il Nizza si trova al 2° posto nella classifica con solo punto dietro al leader ai rivali dell'AS Monaco. Imbattuti dalla ripresa, gli Aiglons hanno progressivamente accelerato fino a ottenere 4 vittorie negli ultimi 5 incontri.

COME ARRIVA L'OLYMPIQUE MARSGLIA — L'OM, da parte sua, ha avuto un inizio di stagione più movimentato rispetto al suo avversario. Subito in difficoltà dopo l'eliminazione dalla corsa alla Champions League in agosto, il Marsiglia è entrato in crisi dopo il divorzio dall'allenatore Marcelino, arrivato in bassa stagione, a cui è subentrato Rino Gattuso. Situazione di instabilità che ha portato ad una crisi di risultati poiché gli olimpionici sono stati sconfitti da PSG (4-0) e Monaco (3-2) prima di rilanciarsi nell'ultima giornata di campionato contro Le Havre (3-0). Nel frattempo hanno firmato 2 pareggi in Europa League contro Ajax (3-3) e Brighton (2-2).

PROBABILI FORMAZIONI — Nizza: Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui - Laborde, Moffi, Boga.

Assenti: Thuram (squalificato), Diop (ritorno), Atal (sanzionato dal suo club), Beka-Beka.

Incerto: nessuno.

Olimpique Marsiglia: Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi - Ounahi, Rongier, Harit - Ndiaye, Aubameyang, Sarr.

Assenti: Gigot, Correa (infortunato), Gueye (squalificato).

In dubbio: Murillo (infortunato).

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Per gli utenti abbonati, la partita sarà visibile su Sky Sport che detiene infatti i diritti di trasmissione delle partite di Ligue 1 in Italia. Il match tra Nizza e Marsiglia, in programma questa sera, verrà dunque trasmesso in diretta esclusiva sul canale Sky Sport 1.