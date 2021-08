Nizza-Marsiglia, guai per il tifoso che ha colpito Payet: daspo e obbligo di firma

Il tifoso del Nizza autore di un calcio rifilato a Dimitri Payet durante Nice-OM, sarà giudicato il 22 settembre

Scena da far west durante il match Nizza-Olympique Marsiglia, valida per la terza giornata di League 1 andata in scena domenica 22 agosto. A un quarto d’ora dal novantesimo minuto, mentre il centrocampista del Marsiglia Payet era intento a battere un calcio d’angolo, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dalla tribuna dell’Allianz Riviera. Immediata la reazione del vicecapitano della squadra che, prontamente, ha provveduto a rilanciare l'oggetto verso gli spalti in direzione dei tifosi. A quel punto decine di ultras tifosi del Nizza si sono riversati in campo, invadendo il terreno di gioco e dando vita ad una maxi rissa. Gli scontri sono cessati solo quando, l'arbitro ha fischiato, interrompendo la partita e mandando i giocatori negli spogliatoi.