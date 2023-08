Nizza-Lille, probabili formazioni: all’Allianz Riviera parte la stagione di Ligue 1

Alla guida del Lille invece ci sarà ancora Paulo Fonseca , ex tecnico della Roma , confermato anche dopo il quinto posto dell'anno scorso. Rossoblu che tra due settimane dovranno affrontare lo spareggio di accesso alla fase a gironi della Conference League con la vincente della doppia sfida tra B36 Torshavn e Rijeka . Mercato ancora pienamente in attività, con il bomber David al centro di voci di trasferimento ma probabilmente in campo stasera. Lille che ha perso Weah , ceduto alla Juventus. Tra gli arrivi da annoverare Umtiti ed Heraldsson .

DOVE VEDERE IL MATCH

Nizza-Lille è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.