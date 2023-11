Nizza, Farioli: “Questiono i dogmi, Mbappè è un marziano. Il club punta all’Europa”

Francesco Farioli, tecnico del Nizza, ha rilasciato dichiarazioni in un'intervista sul club francese secondo in campionato

La vera sorpresa della Ligue 1 è sicuramente il Nizza. Il club del presidente Jean-Pierre Rivère, si trova attualmente seconda in classifica ad una sola lunghezza dal PSG di Luis Enrique. Autentico protagonista della squadra è sicuramente Francesco Farioli, tecnico italiano ex Alanyaspor. Nel corso di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il mister parla così del proprio lavoro in Francia, dove è ancora imbattuto. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Con il mio staff spacchiamo il capello in quattro, ci facciamo venire il mal di testa in cerca di risposte. Questioniamo i dogmi di cui il calcio è pieno e tanti sono superati. Siamo quasi al limite opposto oggi, vale tutto finché ha una sua applicabilità e funzionalità. Questa è la grande evoluzione degli ultimi 3-4 anni di calcio. Dal dogmatismo assoluto quasi all’anarchia".

MIGLIOR DIFESA D'EUROPA - "Fino a 4-5 anni fa avere un’identità era garanzia di performance, ora bisogna saper fare più di una cosa. Una squadra deve avere un guardaroba con diversi abiti: lo smoking, l’abito elegante, il jeans per tutte le occasioni, la tuta da lavoro".

MBAPPE' - "Un marziano. E se fermi lui, ne partono altri cinque. Con il Psg mi ha sorpreso che Luis Enrique abbia preso contromosse su uno schema provato d’estate. La prova della cura del dettaglio in una Ligue 1 di qualità, con squadre che ti mettono sempre in difficoltà, con tanti giocatori pronti per le big: Doku al City è l’ultimo esempio".

OBIETTIVI - "Il club punta all’Europa, ma a gennaio c’è l’incognita Coppa d’Africa. E’ come un Tour de France. Siamo stati maglia gialla, ne siamo fieri, ma non si può smettere di pedalare, come diceva Squinzi a Sassuolo".

