Nizza-Ajaccio, probabili formazioni: out Pepe e Manganì, Digard con Diop

La 23a giornata di Ligue 1 si apre con l'anticipo tra Nizza e Ajaccio , in programma oggi 10 febbraio alle 21. All'Allianz Riviera i padroni di casa sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, biancorossi cercano punti per la salvezza.

Dall'esonero di Favre arrivato dopo l'eliminazione della Coppa di Francia contro i dilettanti del Le Puy, il Nizza non ha sbagliato un colpo con Digard in panchina. Cinque gare da imbattuti nell'ultimo mese per i rossoneri, quattro vittorie e un pareggio che hanno rilanciato la squadra vicina alla zona Europa. Sarà ancora assente per infortunio l'attaccante Nicolas Pepe, autore finora di 6 reti in 16 presenze.