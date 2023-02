Montpellier-PSG, probabili formazioni: out Verratti e Neymar, Chotard dal 1′

E' tutto pronto allo stadio "Mosson" dove, questa sera alle 21.00, Montpellier e PSG si affronteranno nel match valido per la ventunesima giornata del massimo campionato francese. I padroni di casa, quattordicesimi in classifica con 20 punti, sono reduci dal successo con l'Auxerre che ha interrotto la striscia negativa di sconfitte che durava ormai da tre giornate. Situazione sicuramente diversa per il PSG , che nelle ultime due gare ha maturato appena un punto, frutto del pareggio casalingo contro il Reims, preceduto dal ko contro il Rennes. Passi falsi che hanno permesso alle inseguitrici di rilanciare le proprie ambizioni, malgrado sia Lens che Marsiglia nel fine settimana abbiano pareggiato entrambe.

Montpellier-PSG, in programma questa sera alle 21:00, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile inoltre in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.