Monaco-Marsiglia, probabili formazioni: Gattuso sfida Hütter all’esordio

Questa domenica 6 marzo (ore 20:45), l'Olympique Marsiglia ospiterà l'AS Monaco nella sfida valida per la 27esima giornata di Ligue 1 . I monegaschi devono rialzare la testa dopo il ko contro il Nizza. Per gli ospiti, invece, l'obiettivo sarà quello di invertire il trend negativo di queste ultime settimane, per provare a rialzare la testa.

COME ARRIVA IL MONACO

I monegaschi, vincitori delle ultime partite di campionato, sono in vantaggio sugli ospiti (4° posto) grazie ad una migliore prestazione differenza reti. Philippe Clement pronto a schierare il 3-4-2-1. In avanti spazio a Balogun, con Golovin e Minamico in pole per quanto riguarda una maglia da titolare sulla trequarti. A centrocampo in campo dal primo minuto Henrique, Fofana, Camara e Vanderson. In difesa Magassa, Zakaria e Singo, con Kohn a protezione della porta.