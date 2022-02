Monaco-Lione, probabili formazioni e quote: ok Ben Yedder e Diop, out Shaqiri

Quasi tutto pronto per la sfida di Ligue 1 tra Monaco e Lione

Monaco e Lione sono attaccate in classifica e vanno alla ricerca di punti importanti per la lotta al terzo posto. Per un PSG dal ruolino di marcia impressionante e la coppia Marsiglia-Nizza che viaggia con medie da Champions League, vi sono due squadre come quella di Clemente e di Bosz in cerca di riscatto. L'ottavo e il settimo posto rispettivi non danno probabilmente onore a qualità e a valore assoluto delle due rose, entrambe attaccate al quarto posto insieme a diverse altre squadre.

Sul rettangolo verde del 'Louis II' del Principato, i padroni di casa puntano a rifarsi dall'ultima sconfitta esterna contro il Montpellier, nel match terminato 3-2 in favore dei biancoblu. Non il più comodo degli avversari il Lione, che viene da 5 risultati utili in altrettante gare, e si gioca una bella fetta di qualificazione europea nella sfida in programma alle ore 21:00. Il terzo posto potrebbe fattivamente essere a -6 punti, con il Marsiglia che ha già giocato e vinto l'anticipo della ventitreesima giornata contro l'Angers. Una sfida che si preannuncia spettacolare, con entrambe le squadre vogliose di fare risultato in quello che si preannuncia un vero e proprio scontro diretto in zona Europa

PROBABILI FORMAZIONI

MONACO (4-2-3-1): Nübel; Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique; Jean Lucas, Tchouaméni; Gelson Martins, Volland, Diop; Ben Yedder. Allenatore: Clement

LIONE (3-4-2-1): Anthony Lopes; Dubois, Boateng, Lukeba; Gusto, Caqueret, Ndombele, Emerson Palmieri; Faivre, Paquetá; Dembélé. Allenatore: Bosz

QUOTE

La classifica estremamente corta in Ligue 1 non inganna le agenzie di scommesse sportive, che vedono il Monaco favorito. L'1 oscilla infatti tra l'1.90 e il 2.00, con un successo degli ospiti quotato invece oltre i 3.70. Il pareggio si presenta come un'opzione da non sottovalutare, specialmente considerando il fatto che entrambe le squadre andranno alla ricerca spregiudicata del gol. L'X è quotato in media a 3.50.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida del 'Louis II' sarà visibile in diretta su Sky Sport, a partire dalle ore 21:00.