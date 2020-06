Monaco, la delusione di Raggi: “Mi hanno gettato nella spazzatura, quando andai via dal Prinicipato…”

Sette stagioni al Monaco da protagonista per Andrea Raggi.

Il difensore classe ’84, con un passato anche al Palermo, ha vissuto una carriera al club monegasco con cui ha giocato dal 2012 al 2019 quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il calciatore nativo di La Spezia, nel corso di un’intervista concessa a ‘L’Equipe‘, ha ricordato con amarezza il suo addio ai biancorossi confessando che avrebbe voluto essere salutato in altro modo invece di finire nel dimenticatoio.

“Danijel Subasic è appena partito, parliamo di un monumento del Monaco, e cosa ha ottenuto? Appena un “grazie” su Instagram. Subasic, Dirar e anche io, cosa abbiamo ottenuto? Neanche una celebrazione allo stadio. Niente. Siamo stati gettati nella spazzatura. Mi fa male al cuore. Mi sarebbe piaciuto un altro finale. Il direttore sportivo di allora, Vasilyev, mi aveva promesso che non sarebbe finita così … Non sono Thiago Silva o van Dijk (ride n.d.r.) ma mi è sempre stato spesso detto di non preoccuparmi. Oggi sono tornato in Italia, la storia si è conclusa con un comunicato stampa sul sito web. È difficile dimenticare quando sei stato ucciso in questo modo e voltare pagina da un giorno all’altro. Lo prendo sul personale, ma in quale altro modo potrei? Adoro questo club”.