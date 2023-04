Marsiglia-Troyes, le probabili formazioni: Sanchez e Under per tornare dietro il PSG

Il Marsiglia può pensare al sorpasso in zona Champions League diretta, con il Lens secondo in classifica distante solamente due punti, con questi ultimi usciti sconfitti sul campo del Paris Saint Germain. Qualificarsi direttamente al torneo europeo più prestigioso sarebbe un traguardo straordinario per il tecnico ex Verona Igor Tudor. Il Troyes è sempre più vicino alla retrocessione giornata dopo giornata. Il club appartenente alla famiglia del City Football Group non gode certamente dei favori del pronostico nella gara in programma questa domenica allo Stade Velodrome, con solamente un punto raccolto nelle ultime quattro uscite.