Marsiglia, scelto Gallardo come post Tudor: incontro positivo con l’ex River Plate

Il Marsiglia ha individuato in Marcelo Gallardo il profilo giusto per la panchina dopo l'addio di Igor Tudor

Il Marsiglia si è piazzato terzo in classifica in Ligue 1 ed è stato eliminato alla fase a gironi della Champions League . Questi i risultati ottenuti da Igor Tudor al primo anno alla guida della compagine francese, dopo la buona avventura sulla panchina dell' Hellas Verona . Da poco l'ex collaboratore tecnico della Juventus si è separato definitivamente dall' OM - probabilmente - nella speranza che la Vecchia Signora lo richiami come primo allenatore, in caso di addio di Massimiliano Allegri .

Secondo quanto riporto da "AS " la società marsigliese starebbe pensando a Marcelo Gallardo come sostituto del mister croato. Autore del lavoro più grande della storia del River Plate, El Muneco ha vinto ben quattordici trofei in otto anni di gestione. Con il suo calcio moderno, attrattivo, godibile ed efficace ha illuminato appassionati ed addetti ai lavori del calcio argentino, a tal punto di prendersi le attenzioni di numerosi club europei, di medio e grande blasone. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo: il presidente del Marsiglia avrebbe incontrato Gallardo questo fine settimana a Istanbul, a margine della finale di Champions League, e le discussioni sarebbero state positive. Rapporto che - qualora andasse in porto - sarebbe clamoroso, visti i precedenti della carriera in Francia dell'ex tecnico de "Los Millonarios", il quale ha vestito le maglie di Monaco e Psg. Seguiranno comunque aggiornamenti.