Marsiglia, Sanchez: “Voglio vincere trofei come con l’Inter. La Francia mi mancava”

Alexis Sanchez , ex attaccante dell' Inter, è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell' Olympique Marsiglia . Il cileno ex Arsenal e Barcellona, dopo aver ricevuto una buon'uscita dal club nerazzurro, si è accasato a parametro zero alla squadra della Ligue 1. Queste le dichiarazioni del "Niño Maravilla" nella conferenza stampa di presentazione:

"Sono rimasto sorpreso da come i tifosi dell'OM mi hanno accolto. Sono molto felice per il loro atteggiamento nei miei confronti. So che è una squadra storica, dal grande blasone e l'unica francese in grado di vincere una Champions League. Sono qui per vincere trofei e infatti all'OM vorrei fare come all'Inter: far tornare il club a vincere quei trofei che mancano da tanto tempo. Ho giocato in Italia, in Inghilterra, in Spagna e volevo giocare anche in Francia. Mi piace lo stile di calcio della Ligue 1 e arrivare qui era un mio desiderio. Un mio compagno all'Inter, Agoume, mi ha sempre raccontato grandissime cose del Marsiglia e penso che questo sia il club perfetto per me".