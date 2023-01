Marsiglia-Monaco, le probabili formazioni: Malinovskyi e Sanchez contro Ben Yedder

Derby della Costa Azzurra in Ligue 1 che offre questo interessante match tra O. Marsiglia e AS Monaco alle 21.00 allo Stade Velodrome. Scontro importante tra i piani alti del massimo campionato francese, tra rispettivamente la terza e la quarta classificata, con cinque punti di differenza tra le due compagini.

Entrambe le formazioni sono in un momento di forma positivo ma il Marsiglia sta macinando vittorie su vittorie in campionato. Sono ben cinque i successi consecutivi di Tudor in Ligue 1 che con ulteriori tre punti potrebbe anche pensare di insidiare la capolista Paris Saint-Germain. Il Monaco, d'altro canto, vuole recuperare terreno per restare ancorata alla zona Europa, cercando di tallonare proprio lo stesso Marsiglia. Attacchi di alto livello per entrambi gli undici titolari, con la sfida tra l'ex Inter Alexis Sanchez e l'ex Siviglia Ben Yedder.