Marsiglia, le verità di Sampaoli: “Io come Bielsa? Non credo. Ho una filosofia di gioco ben precisa”

Parla Jorge Sampaoli.

L’ex tecnico dell’Argentina è sbarcato in quel di Marsiglia per ribaltare la situazione critica in cui è immerso l’Olympique: i Galli hanno infatti ottenuto solo due vittorie nelle ultime 14 partite disputate. La situazione è delicata e la sfida da vincere è difficile ma non impossibile: dopo l’eliminazione in Champions League ed in Coppa di Francia, oltre a perdere la finale di Supercoppa francese contro il PSG, il Marsiglia è attualmente in ottava posizione con 39 punti ed a cinque punti dalla zona europea. L’obiettivo che si è posto il club con l’arrivo di Jorge Sampaoli, subentrato ad André Villas-Boas, è quello di far qualificare il Marsiglia ad una delle prossime competizioni europee.

Intervenuto nella classifica rituale conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rennes in programma domani alle ore 19.00, Sampaoli ha così analizzato l’imminente impegno di campionato per la sua squadra. “Mi sento vicino alla partita, ma non cercherò di essere come Marcelo Bielsa. Lo farò a modo mio, senza imitarlo. Ci sono idoli impossibili da imitare. La filosofia è quella di proiettarci in avanti e non verso la nostra metà campo. L’obiettivo è attuare una filosofia di gioco, dobbiamo trovare i fondamenti, il ritmo, il desiderio. Stiamo cercando gli strumenti giusti per far uscire la squadra da questo brutto momento”, ha spiegato.

“I giocatori hanno iniziato a valutare il gruppo per poter prendere decisioni a breve e lungo termine. Vogliamo che i calciatori aderiscano alla nostra filosofia di gioco. Alcuni sapranno adattarsi rapidamente, altri no. Il nostro ruolo è convincere e sedurre il gruppo“, ha chiarito Sampaoli.