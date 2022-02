Marsiglia-Clermont 0-2, clamoroso tonfo per Sampaoli. Sorride il Paris Saint Germain

A sorpresa in Ligue 1 il Marsiglia è caduto in casa contro il Clermont, non approfittando dello scivolone del Paris Saint Germain

Clamoroso ko del Marsiglia in Ligue 1! La compagine di Sampaoli, seconda in classifica, è caduta in casa contro il Clermont che guadagna punti preziosissimi in chiave salvezza. Al 13’ la partita è stata sbloccata a sorpresa dagli ospiti che con Bayo sono passati in vantaggio, con un tiro potente e preciso che è andato ad infilarsi in rete appena sotto la traversa. A trovare il gol del raddoppio del Clermont è stato Allevinah che ha insaccato di testa a seguito della battuta del calcio d’angolo all’85’, chiudendo la partita.