Marsiglia-Angers, probabili formazioni: Sampaoli con Milik, di fronte Ninga e Brahimi

Quasi tutto pronto per l'anticipo del ventitreesimo turno di Ligue 1 tra Marsiglia e Angers

Marsiglia e Angers si affronteranno nell'anticipo del ventitreesimo turno di Ligue 1 . I padroni di casa sono alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa al secondo posto, con il Nizza fisso a quota 42 punti e con sole due lunghezze di distacco proprio dall'OM. La squadra allenata da Sampaoli vuole riscattarsi dall'ultimo insuccesso incassato per 2-1 contro il Lione , e davanti si troverà l' Angers .

Dodicesimo in classifica e con l'obiettivo quinto posto ancora alla portata, i bianconeri sono una delle sorprese del campionato francese, con la zona salvezza che dista ben dieci punti e un piazzamento a metà classifica che fino ad ora rende soddisfatto il tecnico Baticle. Una prova che si prospetta comunque dura per l'Angers, che dovrà cercare di far fronte in maniera quanto più ottimale possibile alle offensive dallo stampo qualitativo elevato di Payet e compagni, sempre capaci di improntare le proprie manovre d'attacco sull'imprevedibilità e i cambi di passo.