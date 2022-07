Marsiglia, addio a sorpresa di Sampaoli: “Qui come a casa, ma con la dirigenza…”

Jorge Sampaoli non sarà più il tecnico dell'Olimpique Marsiglia

⚽️

Annata più che positiva per l'Olimpique Marsiglia, classificatosi secondo in campionato alle spalle della corazzata Paris Saint-Germain, e semifinalista in Conference League. Protagonista della stagione il tecnico argentino Jorge Sampaoli, subentrato la scorsa estate dopo l'era Villas-Boas. Nella giornata di oggi però, il mister campione in Sudamerica con l'Albiceleste nel 2015. ha annunciato il suo addio al Marsiglia con un lungo post su Instagram:

"Appena arrivato a Marsiglia, mi sono sentito come a casa, come se ci avessi vissuto tutta la vita. L'OM è una passione. Ogni volta che entravo nell'Orange Vélodrome, il mio cuore batteva forte. L'ultima stagione è stata fantastica. Essere l'allenatore di questo club è stato un piacere per me. Sono stato molto felice.

I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti. Non c'è niente di sbagliato nel pretendere cose diverse. L'importante è puntare all'eccellenza e volere il meglio per OM.

Vorrei ringraziare Pablo Longoria e la sua squadra per avermi dato fiducia. Grazie ai giocatori per aver reso il calcio uno sport così bello. Grazie a tutti i dipendenti del club per aver dato il 100% per la squadra. Grazie ai sostenitori, perché senza di voi niente avrebbe senso.

Alla prossima".