Lione-Monaco, probabili formazioni: Lacazette sfida Minamino. Blanc punta su Cherki

Il Lione, attualmente settimo in classifica, spera di poter di partecipare alle prossime coppe europee, ma il quinto posto che varrebbe è occupato al momento dal Lille che dista quattro lunghezze e che nelle ultime due giornate ha raccolto solo un punto. A tre giornate dalla fine della Ligue 1, i Gones devono sperare nei passi falsi delle proprie concorrenti e raccogliere quanti più punti possibili. Il pirotecnico 5-4 inflitto al Marsiglia non ha trovato continuità data la successiva recente sconfitta contro il Clermont per 1-2. Solo uno squalificato per mister Laurent Blanc, subentrato in autunno a Bosz, ovvero l'ex Liverpool Dejan Lovren. In avanti spazio alla rapidità di Lacazette e Sarr, supportati dalla fantasia di Cherki. Il Monaco è invece uscito dalla corsa al terzo posto che sarebbe valso la Champions League, vista la fuga della rivelazione Lens e del solido Marsiglia di Tudor. L'obiettivo dei Rouges è ormai quello di mantenere la quarta posizione tenendo a debita distanza il già citato Lille, oltre che a ripetere il risultato della gara d'andata che lo ha visti vittoriosi per 2-1.