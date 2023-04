Lione-Marsiglia, probabili formazioni: Lacazette sfida Vitihna. Tudor con Sanchèz

Le probabili formazioni di Lione-Marsiglia, posticipo domenicale della trentaduesima giornata di Ligue 1, in programma alle 20.45

La trentaduesima giornata di Ligue 1 si chiuderà oggi, 23 aprile, con il big match tra Lione e Marsiglia in programma alle 20:45 al "Parc OL". Ospiti all'inseguimento del Lens secondo in classifica per la zona Champions League, rossoblu con ormai poche chance di centrare un posto nelle prime cinque.

Sette risultati utili consecutivi per il Lione, con in particolare la vittoria sulla capolista PSG, intervallati però dalla recente eliminazione dalla Coupe de France per mano del Nantes. Settimo posto per Lacazette e compagni, distanti sei lunghezze dal Lille quinto, ultimo posto per partecipare alle prossime coppe europee. Stagione a due volti del Lione, che dopo una prima parte positiva è scivolato nel limbo della classifica, per poi riprendersi negli ultimi due mesi. Per il match con il Marsiglia mancheranno lo squalificato Kumbedì e l'infortunato El Arouch. Blanc dovrebbe confermare l'undici visto contro il Tolosa, trio d’attacco composto da Jeffinho, Alexandre Lacazette e Charki.

Ottima stagione per il Marsiglia, attualmente terzo in classifica a -2 dal Lens secondo. Tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei per gli uomini di Tudor, incappati però nella clamorosa eliminazione ai rigori dalla Coupe di France contro l'Annecy. L'obiettivo della conquista di un posto per la prossima Champions League, a sette giornate dal termine del campionato, è ancora ampiamente alla portata. Per la trasferta a Lione non saranno a disposizione gli indisponibili Harit, Ounahi e Ruiz. Conferma davanti per Sanchèz e Vitinha.

PROBABILI FORMAZIONI — LIONE (4-3-3): Lopes; Tagliafico, Lovren, Lukeba, Diomandé; Lepenant, Caqueret, Tolisso; Jeffinho, Lacazette, Cherki. Allenatore: Blanc

MARSIGLIA (3-4-3): López; Mbemba, Gigot, Kolasinac; Kaboré, Veretout, Rongier, Clauss; Ünder, Sánchez, Vitinha. Allenatore: Tudor.