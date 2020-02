Lione, il ds Juninho: “Periodo negativo, vogliamo ricostruire la nostra storia. Ai giocatori dico…”

Un momento negativo per il Lione.

La squadra di Rudi Garcia si trova al settimo posto della classifica di Ligue 1, a ben 28 punti di distanza dalla capolista. L’urna dei sorteggi in Europa, inoltre, non ha sorriso ai francesi, che sono chiamati ad affrontare questa sera la Juventus. Tra critiche e malumori, l’OL è chiamato a risollevare le sorti di una stagione deludente.

“Capisco la pressione dei tifosi, le critiche, chi parla col cuore – ha detto il direttore sportivo Juninho ai microfoni dell’Equipe – Però loro non ci vedono ogni giorno, non vedono quel che mettiamo nel quotidiano. E’ vero, in classifica siamo settimi e in casa non andiamo bene e dobbiamo ricostruire la nostra storia in casa. Però lo dico ai giocatori: sta a loro e ci stanno provando”.

Un vero e proprio appello in vista di questa sera. Il Lione, infatti, dovrà provare a rifarsi in occasione della gara d’andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Una gara ostica in cui, senza dubbio, i francesi sulla carta sono sfavoriti, tuttavia la voglia di rivalsa ed il supporto del Parc Olympique Lyonnais potranno fare la differenza.

