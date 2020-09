Lione, Garcia può lasciare a fine stagione: anche De Zerbi tra i possibili sostituti

Roberto De Zerbi nel mirino del Lione.

Il tecnico del Sassuolo già da tempo può contare su un numero esoso di estimatori in Italia e non solo. Se lo scorso maggio il Barcellona ha chiesto all’allenatore ex Palermo di tenere una lezione di tattica presso il proprio centro sportivo, l’Olympique Lione sarebbe disposto a spingersi oltre. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo ‘L’Equipe’, infatti, il club francese sarebbe pronto ad affidargli la panchina.

L’attuale tecnico Rudi Garcia non è di certo in procinto di essere esonerato, ma al termine della stagione potrebbe non essere confermato. Per questo motivo, in caso di addio, il presidente Aulas potrebbe avanzare la propria offerta al coach italiano che nel corso della sua carriera ha allenato, con poca fortuna, i rosanero.

