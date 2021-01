Lione, Garcia: “Abbiamo tante certezze, da Depay a Paquetà. De Sciglio? Ci dà una soluzione tattica in più”

“Ho tanti giocatori importanti”.

PSG, Pochettino: “Contento della prestazione, aspettiamo tutti Icardi. Kean? Devo dirgli una cosa”

Queste le parole di Rudi Garcia, tecnico del Lione intervenuto alla vigilia dell’importante trasferta di Ligue 1 contro il Rennes. L’ex allenatore della Roma ha elogiato in maniera piuttosto marcata ogni singolo componente della sua rosa, che fino ad ora sta regalando risultati e prestazioni fuori dall’ordinario. Il Lione, infatti, guida la testa della classifica a tre punti di distacco dal PSG e anche per questo motivo la prossima sfida assume un’importanza ancora maggiore. Ecco le parole di Garcia in merito:”Dopo il mercato estivo abbiamo raggiunto la nostra quadratura. I capisaldi? Abbiamo trattenuto Memphis Depay ed Houssem Aouar, è arrivato Lucas Paquetà, e abbiamo la possibilità di giocare con tre attaccanti puri. Anche il recupero di Thiago Mendes, così come gli acquisti di Djamel Benlamri e Mattia De Sciglio, ci danno più soluzioni e sicurezze. Questo ci ha permesso di raggiungere un’eccellente velocità di crociera”.

PSG, Neymar e il veglione di capodanno a Rio de Janeiro: il procuratore fa chiarezza, ecco come stanno le cose