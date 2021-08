Lione, Emerson Palmieri: “Attratto da questo grande club fin da piccolo. Sono pronto”

Le parole del neo acquisto del Lione, Emerson Palmieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione

Nuova avventura per l'ex Palermo Emerson Palmieri, approdato al Lione dopo l'addio al Chelsea concretizzatosi solo pochi giorni fa. Il calciatore, intervenuto durante la conferenza di presentazione, ha parlato ai microfoni dei media francesi non nascondendo l'entusiasmo per l'inizio della nuova parentesi in Ligue 1.