Lille, un nuovo inizio per Ranieri: il tecnico vicino ai francesi. Le ultime

Dopo aver lasciato la Sampdoria e la Serie A, Claudio Ranieri è pronto a ripartire con una nuova avventura lontano dal 'Bel Paese'. Diverse le indiscrezioni che lo vedrebbero vicino alla panchina del Lille campione di Francia

Competenza, abilità nell'allestire rose di successo e capacità di gestire gruppi dalle svariate caratteristiche tecniche e morali. Il prestigioso bagaglio d'esperienza di Claudio Ranieri non viene alla luce di certo adesso. Diverse le esperienze - in Italia così come all'estero - che hanno consacrato l'allenatore romano nell'olimpo dei tecnici più capaci dell'intero panorama calcistico europeo. Un grande uomo prima che un bravo allenatore, capace come pochi i creare alchimia anche all'interno degli organici più dissestati dalle sconfitte, situazioni di classifica o esperienza precedenti non eccelse. Memore ancora della storica vittoria della Premier League alla guida del Leicester, l'onda di risultati positivi cavalcata da Ranieri non stenta ad esaurirsi.