Lille-Saint Etienne 0-0, Dupraz rallenta la corsa europea degli uomini di Gourvennec

Pareggio negativo per il Lille, due punti persi in casa contro il Saint Etienne nella gara valida per la 28a giornata di Ligue 1

⚽️

Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi del Lille, il pareggio odierno in casa contro il Saint Etienne frena i biancorossi nella proibitiva corsa Champions, rimanendo distaccato di ben 4 punti dal Marsiglia di Sampaoli. Ospiti in netta difficoltà, in sedicesima posizione a due lunghezze dalla zona retrocessione occupata dal Lorient.

Prima occasione del match arriva per gli uomini di Dupraz al minuto 37' con un tiro abbastanza leggero da parte di Ryad Boudebouz che non impensierisce l'estremo difensore biancorosso. Dieci giri d'orologio dopo arriva un azione pericolosa dei campioni di Francia con Jonathan Bamba che conclude fuori lo specchio della porta. Prima frazione di gioco senza particolare spettacolo, con gli ospiti in leggero vantaggio sul piano produttivo.

Secondo tempo, privo di contenuti e di pochissime conclusioni in porta, delude in particolare la compagine di Gourvennec, protagonista di una grigia prestazione. Il match termina a reti bianche, con il risultato di 0-0.